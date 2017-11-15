В Ленобласти экс-сотрудницу почты подозревают в мошенничестве с пенсиями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали бывшую руководительницу почтового отделения в Ломоносовском районе Ленинградской области, которую подозревают в мошенничестве с пенсиями местных жителей на 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.

"Следственным отделом ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с пенсиями жителей поселка Виллози… Установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления – бывший руководитель местного почтового отделения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 ноября в полицию Ломоносовского района поступили заявления от пенсионеров, жителей поселка Виллози, которые сообщили, что вместе с пенсией стали получать квитанции о наличии задолженности по банковскому кредиту. При этом никаких займов пенсионеры не делали. Некоторые из них уже получили неполную пенсию, часть которой, по их мнению, ушла на погашение задолженности по кредитам, которые они не брали.

По предварительным данным, сумма похищенного составляет не менее 1 миллиона рублей. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.