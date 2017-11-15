"Экипаж боролся до конца": что спасло ребенка от гибели в авиакатастрофе

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Чудом выжившая при крушении самолета в Хабаровском крае девочка спаслась благодаря тому, что воздушное судно перед падением на землю, скорее всего, планировало в воздухе, заявил в среду РИА Новости глава Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев.

Сегодня утром при заходе на посадку разбился летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии". Погибли все находившиеся на борту люди (шесть человек), кроме 3,5-летней девочки, сейчас она в больнице.

"Видимо, самолет спланировал, поэтому и части какие-то оказались сохранены, то есть экипаж боролся до конца", — сказал Фалеев.

По его словам, много бед происходит из-за игнорирования инструкций экипажа, но "в данном случае родители девочки, видимо, поступили так, как рекомендовал экипаж", и это спасло ей жизнь.

"Вот когда мы в самолете летим, и нам говорят: "Пристегнитесь", — дело не в том, что это гарантирует нам жизнь, но это дает нам шансы в условиях чрезвычайных ситуаций остаться без увечий, ушибов, попытаться сохранить жизнь", — подчеркнул Фалеев.

По его словам, в любой сложной ситуации всегда следует следовать инструкциям экипажа. "Это же продолжалось, это же был процесс, экипаж пытался каким-то образом эту ситуацию демпировать, парировать как-то… Вот, видимо, родители поступили так, как от них требовал экипаж – и это дало шанс дополнительный", — резюмировал Фалеев.