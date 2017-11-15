Число пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону выросло до семи человек

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших в результате столкновения частного микроавтобуса с КамАЗом на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до семи человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

© Фото : предоставлено Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Источник рассказал подробности ДТП на трассе "Дон"

По данным МЧС РФ, ДТП произошло в 02.40 в среду в Азовском районе на 1114 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" в 10 километрах южнее населенного пункта Самарское. В частном пассажирском микроавтобусе находились 12 человек. Пять человек погибли. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, которые госпитализированы в лечебные учреждения Ростовской области и Краснодарского края. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

"В ДТП с участием микроавтобуса пострадали 12 человек, в том числе погибли пять человек", — сказал собеседник агентства.

По данным спасателей, к ликвидации последствий ДТП привлекались 34 человека и 17 единиц техники.