Самолет МЧС вылетел из Анадыря с серьезно пострадавшими при пожаре детьми

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России вылетел из аэропорта Анадыря с детьми, пострадавшими при пожаре на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"На протяжении всего полета пострадавших будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России", — говорится в сообщении.

Пожар произошел утром 12 ноября в квартире одного из домов в Анадыре, в результате пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Женщина и два ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии.

По обращению главного врача окружной Чукотской больницы В.А. Першина, руководство МЧС направило самолет для эвакуации троих тяжелобольных детей из Анадыря и Хабаровска в Москву. В Москве двух пациентов доставят для специализированного лечения в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского и одного — в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России, где им будет оказана медицинская помощь.