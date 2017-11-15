Источник: в Москве эвакуировали детсад из-за пожара в магазине рядом с ним

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Порядка 50 детей и сотрудников детского сада эвакуировали на юго-западе Москвы после возгорания в находящемся этажом ниже обувном магазине, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Из-за возгорания и сильного задымления в помещении магазина "Обувь" по адресу: Профсоюзная улица, 22 из детского сада на втором этаже здания эвакуировали 38 детей и девять сотрудников", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.