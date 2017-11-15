В Брянске задержали мужчину, который обнажался перед детьми

БРЯНСК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи задержали жителя Брянска, который обнажался перед девочками в салоне своего автомобиля; от его действий пострадали пять учениц начальных классов, сообщает СУСК по региону.

"Житель Брянска задержан в связи с подозрением в совершении преступления против половой неприкосновенности пяти учениц начальных классов… По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2017 года мужчина, находясь в салоне своего легкового автомобиля, неоднократно обнажался перед малолетними девочками", — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста".

От действий 52-летнего подозреваемого, по версии следствия, пострадали пять маленьких девочек. В силу возраста дети не могли понимать характер и значение совершаемых в отношении них действий, сообщает СК.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, говорится в сообщении.