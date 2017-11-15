Из сочинской больницы выписали пять пострадавших при пожаре в общежитии

СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Пять пострадавших при пожаре в общежитии в Сочи выписаны из больницы, двое пострадавших остаются в реанимации, еще один – в палате интенсивной терапии, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения администрации Сочи.

Во вторник в Сочи загорелось общежитие, были эвакуированы более 50 человек. Двадцать восемь человек пострадали, в их числе двое детей, еще одна женщина погибла. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

"Накануне в больницы Сочи было госпитализировано 16 человек. На данный момент пять из них выписаны. Двое пострадавших остаются в реанимации, еще один – в палате интенсивной терапии. Семеро находятся в обычных палатах. В детской больнице №9 остается один ребенок. Еще одна женщина находится на лечении в Краснодаре", — сообщила пресс-службе.

У пострадавших в состоянии средней тяжести отмечается обострение хронических заболеваний, которые произошли на фоне стресса, при этом состояние больных не вызывает опасений, их жизни ничего не грозит, уточнили в пресс-службе.

После выписки пациенты отправятся либо к родственникам, либо в пансионат "Нева", где для их размещения готово все необходимое, говорится на сайте городской администрации.