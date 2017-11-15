Кемеровчанин получил пять лет строгого режима за "коллекцию" наркотиков

КЕМЕРОВО, 15 ноя — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерова приговорил к 5 годам колонии строгого режима 43-летнего местного жителя, собиравшего "коллекцию" наркотиков и арсенал оружия, сообщила РИА Новости представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.

"Сотрудники транспортной полиции изъяли у кемеровчанина целую коллекцию наркотиков, оружия и боеприпасов. Он попал в поле зрения полицейских в результате серии проверочных закупок наркотиков. В ходе наблюдения за подозреваемым оперативники отделения по контролю над оборотом наркотиков ЛУМВД поняли, что перед ними не ординарный распространитель синтетических смесей, а своего рода коллекционер", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в контактах кемеровчанина значилось несколько десятков псевдонимов наркосбытчиков, предлагающих через телекоммуникационные приложения и социальные сети разнообразные виды синтетического наркотовара. "Наркоделец закупал новинки, которые появлялись на теневом рынке, тестировал их на себе, модифицировал состав и перепродавал смеси узкому кругу постоянных клиентов", — уточнила Щербинина.

После проверочной закупки правоохранители провели обыск в доме подозреваемого и обнаружили несколько десятков пакетиков с различными наркотическими средствами синтетического происхождения, сырье конопли, гашиш и гашишное масло, которое он делал в своей домашней "химической лаборатории". Всего на исследование было отправлено 10 различных видов синтетических наркотических средств, отметили в ведомстве.

Помимо наркотиков в гараже подозреваемого обнаружили целый арсенал различного оружия и боеприпасов. "В оружейной коллекции были гладкоствольные винтовки со сменными стволами, нарезное огнестрельное оружие, более 350 охотничьих, военных и спортивных патронов, в том числе 49 патронов к пистолету Макарова, патроны к револьверу системы "Наган", ручная граната черного дыма", — перечислила собеседница агентства.

Кемеровчанин стал фигурантом уголовных дел о хранении и сбыте наркотиков, незаконном хранении оружия и боеприпасов. По словам старшего помощника Кемеровского транспортного прокурора Натальи Черных, в ходе следствия мужчина полностью признался в торговле наркотиками и нелегальном хранении оружия. Заводский районный суд Кемерова признал его виновным в инкриминируемых деяниях и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.