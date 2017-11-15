КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. Воспитанница детского дома в Ермаковском районе Красноярского края сбежала из учреждения после того, как, по ее словам, была избита сверстницами, а воспитатели отказались сообщать об этом в полицию, рассказала РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

"В Ермаковском районе следователи устанавливают обстоятельства избиения воспитанницы детского дома. Во вторник в следственные органы поступило сообщение о том, что из КГКУ "Ермаковский детский дом" самовольно ушла 15-летняя воспитанница. По данному факту следственные органы незамедлительно начали проверку", — сообщила представитель СК региона.

По ее данным, девочку обнаружили в Минусинском районе в доме ее матери, который расположен на расстоянии более 50 километров от детдома.

"Девочка и мать рассказали следователям о том, что мотивом побега стало нежелание сотрудников детского дома реагировать и сообщать в правоохранительные органы о конфликте, произошедшем между девочкой и ее двумя сверстницами, в ходе которого девочке были причинены множественные телесные повреждения. В ходе судебно-медицинского освидетельствования эксперт зафиксировал следы побоев. Якобы ребенок просил сотрудников детского дома сообщить о произошедшем в полицию, но они не стали выполнять ее просьбу", — сообщила Шаманская.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям руководства и сотрудников детского дома, а также проверена законность помещения ребенка в социальное учреждение данного типа.