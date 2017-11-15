В Челябинске арестовали директора театра по делу о взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Суд арестовал директора челябинского Нового художественного театра, обвиняемого следствием в мелком взяточничестве и присвоении имущества, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщало ранее СУСК, подозреваемый летом 2016 года получил взятку в 10 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за продление договора на выполнение работ, который заключил предыдущий директор театра. Также, по версии следствия, подозреваемый, используя служебное положение, в 2016-2017 годах присвоил денежные средства учреждения в размере более 235 тысяч рублей путем подписания актов выполнения хозработ сторонними организациями, которые фактически не выполнялись. Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

"Следственными органами СК РФ по области директору "Новый художественный театр" (город Челябинск) предъявлено обвинение…. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении "мелкого взяточничества" и "присвоении вверенного имущества", уточняется в сообщении.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливается возможная причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений, добавляет СУСК.