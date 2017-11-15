Спасатели добирались к месту авиакатастрофы под Хабаровском на "Буранах"

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Представители экстренных служб Хабаровского края добирались к месту авиакатастрофы на снегоходах "Буран", так как другая техника не могла пройти, сообщила глава Нельканского сельского поселения Наталья Петухова.
"Туда проезжали только на "Буранах", потому что машина туда не проходила никакая, там тайга. На "Буранах" много подъехали: и пожарка, и потом полиция подъезжала, и больница, хирург, сразу все подъезжали, и люди, которые решили оказать какую-то посильную помощь", — сказала Петухова в эфире телеканала "Россия 24".
Петухова также рассказала, что есть очевидцы, которые видели, как самолет снижается и падает. "Где-то конец полосы, но в стороне от полосы он упал, и его переломало в тех местах. Летело пассажиров четверо взрослых и маленькая девочка 3,5 года, и два человека — экипаж. Все взрослые погибли, в том числе экипаж. Девочка меленькая сейчас находится в больнице, у нее состояние тяжелое, но стабильное. Наши врачи наблюдают за ней. Она в сознании. Она осмысленно смотрит, правда, не разговаривает. Всех погибших вывезли в морг, все родственники оповещены", — отметила она.