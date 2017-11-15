Спасатели добирались к месту авиакатастрофы под Хабаровском на "Буранах"

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Представители экстренных служб Хабаровского края добирались к месту авиакатастрофы на снегоходах "Буран", так как другая техника не могла пройти, сообщила глава Нельканского сельского поселения Наталья Петухова.

В среду около 13.00 местного времени (6.00 мск) при заходе на посадку самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии" и следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован.

"Туда проезжали только на "Буранах", потому что машина туда не проходила никакая, там тайга. На "Буранах" много подъехали: и пожарка, и потом полиция подъезжала, и больница, хирург, сразу все подъезжали, и люди, которые решили оказать какую-то посильную помощь", — сказала Петухова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, сейчас на месте катастрофы никого нет. "Сейчас туда поставим охрану, чтобы туда никто не проникал", — сказала глава района.

Петухова также рассказала, что есть очевидцы, которые видели, как самолет снижается и падает. "Где-то конец полосы, но в стороне от полосы он упал, и его переломало в тех местах. Летело пассажиров четверо взрослых и маленькая девочка 3,5 года, и два человека — экипаж. Все взрослые погибли, в том числе экипаж. Девочка меленькая сейчас находится в больнице, у нее состояние тяжелое, но стабильное. Наши врачи наблюдают за ней. Она в сознании. Она осмысленно смотрит, правда, не разговаривает. Всех погибших вывезли в морг, все родственники оповещены", — отметила она.