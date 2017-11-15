В КБР спасатели ищут утонувшего дайвера с помощью глубоководного аппарата

НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Спасатели в среду с помощью глубоководного аппарата начали поиски дайвера из Москвы, утонувшего во время погружения в Голубое озеро в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС.
"В среду начаты работы по поиску дайвера, к ним привлечены шестеро водолазов и глубоководный аппарат "Фалькон", — говорится в сообщении.
Церик-Кель входит в группу из пяти карстовых голубых озер Кабардино-Балкарии. Температура воды круглый год составляет 9 градусов по Цельсию, поэтому озеро никогда не замерзает. На озере построен единственный в России Центр глубоководных погружений, где дайверов готовят к погружениям различной степени сложности.