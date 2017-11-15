В Новгородской области при строительстве трассы М-11 погиб рабочий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после гибели 24-летнего рабочего при строительстве трассы М-11 в Новгородской области, которого задело ковшом экскаватора, сообщает региональное СУСК РФ.

"По предварительным данным, 14 ноября при осуществлении работ по строительству трассы М-11 в Окуловском районе Новгородской области экскаваторщик задел ковшом экскаватора двух рабочих. Один из них скончался от полученных травм. Другой, 20-летний рабочий, получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заключили следователи.