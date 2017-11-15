"Коммерсант" пока не комментирует информацию о письме "Роснефти"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Коммерсант" до заключения мирового соглашения не будет комментировать информацию о письме издательского дома "Роснефти", где, по информации пресс-службы нефтяной компании, содержатся извинения в адрес Игоря Сечина.

"До заключения мирового соглашения пока ничего комментировать не будем", — сказал РИА Новости генеральный директор издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин.

Как сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, компания получила извинения от "Коммерсанта" в адрес главы компании Игоря Сечина и претензий к издательскому дому больше не имеет.

Ранее в среду представитель "Роснефти" заявил в арбитражном суде Москвы, что компания может урегулировать миром спор по своему иску к газете "Коммерсант" о защите деловой репутации. Суд назначил на 15 декабря основные слушания по делу.

Иск "Роснефти" поступил в арбитраж 2 октября. Как ранее сообщили РИА Новости в компании, она требует опровержения ложной информации, приведенной в статье заместителя шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут". По мнению истца, автор текста пишет об "условном" топ-менеджере компании, и этот пример закрепляет в общественном сознании негативный образ "Роснефти".

Желонкин, комментируя информацию о подаче иска, ранее заявил РИА Новости, что не понимает сути претензий компании "Роснефть", издание будет ждать решения суда, поскольку не понимает, что конкретно должно опровергнуть. Желонкин уточнил, что речь идет об авторской колонке, в которой есть фраза про "условную "Роснефть". По его словам, в авторской колонке "про конкретную "Роснефть" ничего не говорится".

В середине августа на сайте газеты "Коммерсант" была опубликована статья заместителя главного редактора по экономической политике Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут" о поправках Минфина в федеральный закон о закупках для госкомпаний. В указанной статье автор, не называя никого конкретно, привел как пример конфликта интересов закупку чего-либо топ-менеджером "Роснефти" у своей жены. По мнению автора, такая сделка являлась бы законной в рамках действующего законодательства до установления судом ущерба компании.