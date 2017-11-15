В Хабаровском крае рассказали о девочке, выжившей при крушении самолета

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Девочка, выжившая в авиакатастрофе в Хабаровском крае, летела к бабушке, ее по просьбе мамы сопровождала учительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

В среду около 13.00 местного времени (6.00 мск) при заходе на посадку самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии" и следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован.

Ранее сообщалось, что мама девочки находится в Хабаровске, летом она родила второго ребенка. Из Нелькана в Хабаровск девочка летела в сопровождении учительницы местной школы, которая погибла вместе в другими пассажирами.

"Девочка находилась с человеком, который ее сопровождал, — учительница сопровождала по просьбе мамы. Мама отправила ее к бабушке, ее сопровождала просто посторонняя женщина", — сказал Шпорт в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что девочка находится в сознании, у нее сотрясение мозга и несколько переломов. "Ей сегодня оказывают все методы поддержки и медицинской помощи, которые, на наш взгляд, действенные, современные. У нас есть телемедицина, мы ведем связь там. По заявлению наших врачей, специалистов, ее жизни ничего не угрожает. Мы приняли решение забрать к нам в краевой центр", — добавил глава региона.