Хабаровские власти рассказали о летчике, пилотировавшем упавший самолет

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Хабаровском крае, пилотировал опытный летчик-инструктор с большим стажем, сообщил глава региона Вячеслав Шпорт.

"Мы организовали все внутренние проверки на достоверность всех документов, что делается обычно при авиакатастрофах. Но уже мы знаем, что пилотировал самолет очень опытный летчик, он летчик-инструктор с большим опытом, стажем. Самолет новый. Видимо, что-то непредвиденное произошло, сложно сейчас сказать", — сказал Шпорт в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что в среду около 13.00 местного времени (6.00 мск) при заходе на посадку самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии" и следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован в местную больницу.

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