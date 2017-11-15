Сбивший пешеходов в Челябинской области водитель грузовика погиб

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, который в среду утром врезался в здание и сбил пешеходов в городе Златоусте Челябинской области, сам погиб в этом ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Ранее ГУМВД сообщило, что на пересечении улиц имени Ленина и Калинина водитель, управляя грузовым автомобилем Foton, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на здание и трех пешеходов, двое из которых погибли на месте, а один был доставлен в медицинское учреждение Златоуста.

"По уточненной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, один из которых погиб на месте происшествия, а второй был доставлен в лечебное учреждение. Также было установлено, что погиб водитель грузовика – мужчина 1967 года рождения, житель Курска", — рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

По данным ГУМЧС России по региону, произошел наезд на препятствие грузового автомобиля, для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУМЧС России по области семь человек и две единицы техники, от поисково-спасательной службы области — три человека и одна единица техники.