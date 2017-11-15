В Подмосковье трехлетнюю девочку искусали домашние собаки

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Трехлетняя девочка попала в реанимацию в Подмосковье после того, как ее искусали домашние собаки; по данному факту возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.

Установлено, что 14 ноября трехлетняя девочка находилась с бабушкой в квартире тети в подмосковных Мытищах. Там на нее напали три домашние собаки, искусав ей тело и лицо. В результате девочка с множественными ранами была доставлена в больницу, где была прооперирована врачами и помещена в реанимацию.

"Возбуждено уголовное дело по факту нападения на ребенка трех собак по признакам преступления… "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — говорится в сообщении.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий для получения и закрепления доказательственной базы.