Суд не стал решать вопрос о медобследовании Улюкаева

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы не стал пока решать вопрос о медобследовании экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Она просила отпустить его к врачам к клинику, где он ранее наблюдался, 17 ноября под контролем сотрудников ФСИН. "Подобные вопросы не разрешаются в рамках ходатайств", — решила судья. Теперь это заявление адвокаты должны подать через канцелярию суда.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения. Экс-министр обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".