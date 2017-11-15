Суд не стал решать вопрос о медобследовании Улюкаева

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы не стал пока решать вопрос о медобследовании экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Адвокат Лариса Каштанова пояснила, что состояние здоровья ее подзащитного резко ухудшилось "из-за стрессовой ситуации и ограничений домашнего ареста". Она отметила несколько заболеваний глаз, критическую потерю веса, хронические заболевания и необходимость экстренной стоматологической помощи.

Она просила отпустить его к врачам к клинику, где он ранее наблюдался, 17 ноября под контролем сотрудников ФСИН. "Подобные вопросы не разрешаются в рамках ходатайств", — решила судья. Теперь это заявление адвокаты должны подать через канцелярию суда.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения. Экс-министр обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".