Почти 35 человек ликвидировали последствия ДТП под Ростовом-на-Дону

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Около 35 человек и почти 20 единиц техники привлекались к ликвидации последствий крупного ДТП с участием "Газели" и КамАЗа на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.

© Фото : предоставлено Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области После крупного ДТП в Ростовской области возбудили уголовное дело

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон", сообщил ранее представитель ГУМВД России по региону. Пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, пятеро были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

"К ликвидации ДТП привлекались 34 человека и 17 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ЧП произошло в Азовском районе на 1114 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" в 10 километрах южнее населенного пункта Самарское.

"В 02.40 произошло столкновение грузового автомобиля и частного пассажирского микроавтобуса, в котором находились 12 человек. Имеются пострадавшие", — уточнил представитель ведомства.