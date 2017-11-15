Почти 35 человек ликвидировали последствия ДТП под Ростовом-на-Дону

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Около 35 человек и почти 20 единиц техники привлекались к ликвидации последствий крупного ДТП с участием "Газели" и КамАЗа на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.
"К ликвидации ДТП привлекались 34 человека и 17 единиц техники", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло в Азовском районе на 1114 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" в 10 километрах южнее населенного пункта Самарское.
"В 02.40 произошло столкновение грузового автомобиля и частного пассажирского микроавтобуса, в котором находились 12 человек. Имеются пострадавшие", — уточнил представитель ведомства.