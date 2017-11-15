Источник рассказал подробности о ДТП на трассе "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Водитель "Газели", попавшей в крупное ДТП c КамАЗом на трассе в Ростовской области, по предварительным данным, превысил скорость, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон". Пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, еще пять были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

Четверо пострадавших в результате ДТП были доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Пятый пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Краснодарского края, и находится в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"По предварительным данным, нарушение правил дорожного движения было допущено со стороны водителя "Газели", а именно превышение скорости", — пояснил источник.

В УГИБДД агентству сообщили, что пока информации о нарушении ПДД кем-то из участников аварии нет.