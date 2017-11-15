Источник рассказал подробности о ДТП на трассе "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Водитель "Газели", попавшей в крупное ДТП c КамАЗом на трассе в Ростовской области, по предварительным данным, превысил скорость, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Четверо пострадавших в результате ДТП были доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Пятый пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Краснодарского края, и находится в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
"По предварительным данным, нарушение правил дорожного движения было допущено со стороны водителя "Газели", а именно превышение скорости", — пояснил источник.
В УГИБДД агентству сообщили, что пока информации о нарушении ПДД кем-то из участников аварии нет.