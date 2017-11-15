В Подмосковье нашли мать ребенка, оставленного на улице без одежды

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полиция установила мать ребенка, оставленного на улице в подмосковной Лобне без одежды, в одном подгузнике, в ее отношении проводится проверка, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как ранее сообщил РЕН ТВ, в Подмосковье к дверям управляющей компании подбросили трехлетнего мальчика в подгузнике. Медики выявили у ребенка переохлаждение и ОРВИ. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила РИА Новости, что взяла данную ситуацию под контроль.

"Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена и доставлена в отдел полиции 25-летняя мать ребенка. Заявлений в полицию о пропаже мальчика от нее не поступало. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказала Петрова журналистам.