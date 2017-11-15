В Тульской области потушили пожар на заводе по фасовке картофеля

ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание производственного здания в Чернском районе Тульской области, сообщило региональное управление МЧС.

В селе Поповка Чернского района около 2.32 мск среды загорелся цех на площади 4,9 тысячи квадратных метров. Судя по информации открытых источников, там расположено предприятие по производству и фасовке картофеля и других культур.

"Пожар ликвидирован в 09.41 (мск). Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, выгорело здание размером 70х70 метров по всей площади", — говорится в сообщении.

Как отмечает управление МЧС, пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другую часть производственного здания.