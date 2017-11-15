Ространснадзор проверит перевозчика после крупного ДТП в Ростовской области

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ространснадзор планирует проверить перевозчика после крупной аварии в Ростовской области, сообщает ведомство.
"В настоящее время на место ДТП выехал исполняющий обязанности заместителя начальника южного управления Госавтодорнадзора Владимир Москаленко. Ространснадзором планируется проверка Ростовского предприятия (перевозчика)", — говорится в сообщении.
Представитель СУСК России по региону сообщил РИА Новости, что следователи организовали доследственную проверку по факту оказания перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.