Ространснадзор проверит перевозчика после крупного ДТП в Ростовской области

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ространснадзор планирует проверить перевозчика после крупной аварии в Ростовской области, сообщает ведомство.

© Фото : предоставлено Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области После крупного ДТП в Ростовской области возбудили уголовное дело

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон". Пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, пятеро были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

"В настоящее время на место ДТП выехал исполняющий обязанности заместителя начальника южного управления Госавтодорнадзора Владимир Москаленко. Ространснадзором планируется проверка Ростовского предприятия (перевозчика)", — говорится в сообщении.

Представитель СУСК России по региону сообщил РИА Новости, что следователи организовали доследственную проверку по факту оказания перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.