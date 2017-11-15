Защита Улюкаева попросила в третий раз направить повестку Сечину

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Защита Алексея Улюкаева в среду попросила суд вновь направить повестки на вызов на допрос главе "Роснефти" Игорю Сечину – ключевому свидетелю по этому делу.

"Прошу вас направить Сечину повестку с вызовом на 20 ноября", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

Изначально допрос Сечина был запланирован на понедельник, но топ-менеджер не явился на заседание, не объясняя причин. Тогда допрос был перенесен на сегодня, Сечин вновь не пришел.

Как сообщали опрошенные РИА Новости адвокаты, Сечину, в теории, может грозить принудительный привод в суд, если он и далее не будет являться на заседания без уважительных причин.

Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.