В Кузбассе поймали домушника, обворовавшего за одну ночь шесть домов

КЕМЕРОВО, 15 ноя — РИА Новости. Ранее судимого 40-летнего жителя кузбасского города Прокопьевска заключили под стражу по подозрению в кражах из шести частных домов, совершенных за одну ночь, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
В мешке, который оставил мужчина, правоохранители обнаружили большое количество бытовой техники, электроинструментов и другое имущество. Оказалось, что задержанный похитил все это в частных домах местных жителей.
"Сотрудники полиции установили, что за одну ночь он обворовал шестерых домовладельцев. В отношении подозреваемого возбуждено многоэпизодное уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище", — сообщили в ГУМВД.
Как уточнили в полиции, на время следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законным владельцам.