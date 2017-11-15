В Кузбассе поймали домушника, обворовавшего за одну ночь шесть домов

КЕМЕРОВО, 15 ноя — РИА Новости. Ранее судимого 40-летнего жителя кузбасского города Прокопьевска заключили под стражу по подозрению в кражах из шести частных домов, совершенных за одну ночь, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

"Патрулируя ночью улицы частного сектора, экипаж ГИБДД заметил идущего вдоль дороги мужчину с большим мешком за спиной. При приближении наряда полиции он бросил его на землю и попытался скрыться. Стражи порядка задержали беглеца и доставили для разбирательства в отдел полиции", — рассказали в ведомстве.

В мешке, который оставил мужчина, правоохранители обнаружили большое количество бытовой техники, электроинструментов и другое имущество. Оказалось, что задержанный похитил все это в частных домах местных жителей.

"Сотрудники полиции установили, что за одну ночь он обворовал шестерых домовладельцев. В отношении подозреваемого возбуждено многоэпизодное уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище", — сообщили в ГУМВД.

Как уточнили в полиции, на время следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законным владельцам.