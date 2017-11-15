Ростовчанина сняли с рейса в Волгограде из-за курения электронной сигареты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет из Ростова-на-Дону в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за мужчины, отказавшегося прекратить курить электронную сигарету в туалете, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Как сообщал ранее представитель авиакомпания "Победа", самолет рейса DP 104, летевший из Ростова во "Внуково", вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда во вторник вечером из-за "нарушения правил поведения пассажиром на борту". По прибытии рейса в Волгоград пассажир был снят сотрудниками полиции без багажа. Самолет вылетел в пункт назначения спустя некоторое время.

"Установлено, что пассажир 1989 года рождения в пути следования в туалете курил электронную сигарету. На законные требования командира судна прекратить эти действия он ответил отказом, в связи с чем было принято решение совершить экстренную посадку в Волгограде", — сказал представитель управления.

Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье о невыполнении лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна. Наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.