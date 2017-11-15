Улюкаев рассказал, что пишет книгу о хорошей жизни

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, который находится под домашним арестом, пишет книгу о хорошей жизни.

"Пишу (книгу) в полный рост. О жизни, хорошей жизни", — рассказал он журналистам в Замоскворецком суде Москвы.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения. Экс-министр обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".