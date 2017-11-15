СК начал проверку после крупного ДТП с микроавтобусом под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку после аварии с "Газелью" в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.

"По факту оказания перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, проводится доследственная проверка", — сказал собеседник. Он добавил, что в настоящее время правоохранителями выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон". Пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, пятеро были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).