После ДТП на трассе "Дон" один пострадавший находится в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из пострадавших в ДТП с "Газелью" в Ростовской области находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон". Пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, пятеро были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

Четверо пострадавших в результате ДТП были доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Пятый пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Краснодарского края, и находится в состоянии средней степени тяжести.

"Один человек находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Один из них будет сегодня переведен в областное лечебное учреждение", — сказал собеседник агентства.

Все необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся пациентам в полном объеме, подчеркнул он.