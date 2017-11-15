После ДТП на трассе "Дон" один пострадавший находится в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из пострадавших в ДТП с "Газелью" в Ростовской области находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
Четверо пострадавших в результате ДТП были доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Пятый пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Краснодарского края, и находится в состоянии средней степени тяжести.
"Один человек находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Один из них будет сегодня переведен в областное лечебное учреждение", — сказал собеседник агентства.
Все необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся пациентам в полном объеме, подчеркнул он.
Пострадавшим в ДТП с микроавтобусом под Ростовом потребовалась помощь спасателейhttps://t.co/ia93mtqQ4d pic.twitter.com/ocGjR1ASmH— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.