В Хабаровском крае завершили поисковые работы на месте крушения самолета

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения самолета в поселке Нелькан Хабаровского края, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

По данным следственных органов, 15 ноября 2017 года около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. По предварительным данным, 3 пассажира и 2 члена экипажа получили смертельные травмы. УМВД и администрация поселка сообщали о шести погибших и одной выжившей девочке. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован в местную больницу.

"На месте крушения завершены поисково-спасательные работы, спасена маленькая девочка, тела погибших извлечены. Сейчас на месте ЧС ведутся следственные действия", — сказал собеседник.

Он отметил, что уточнены списки погибших: согласно полетным листам, на борту было два пилота и пять пассажиров, в том числе выжившая девочка.