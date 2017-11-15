Врач рассказал о состоянии раненного в ДТП под Ростовом-на-Дону подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Состояние 17-летнего пострадавшего в крупном ДТП в Ростовской области, который был доставлен в ЦРБ Кущевского района Краснодарского края, стабильное, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости главный врач больницы Сергей Сычев.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

"Все стабильно, состояние средней тяжести. Его жизни пока ничего не угрожает. В операции он не нуждается, он проконсультирован с краевыми специалистами, лечение согласовано, он получает лечение", — пояснил Сычев.

Он добавил, что пострадавший получил различные травмы в результате аварии, о выписке подростка пока речи не идет.

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской "Газелью" под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23 — ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.

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