Врач рассказал о состоянии раненного в ДТП под Ростовом-на-Дону подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Состояние 17-летнего пострадавшего в крупном ДТП в Ростовской области, который был доставлен в ЦРБ Кущевского района Краснодарского края, стабильное, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости главный врач больницы Сергей Сычев.
"Все стабильно, состояние средней тяжести. Его жизни пока ничего не угрожает. В операции он не нуждается, он проконсультирован с краевыми специалистами, лечение согласовано, он получает лечение", — пояснил Сычев.
Он добавил, что пострадавший получил различные травмы в результате аварии, о выписке подростка пока речи не идет.
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской "Газелью" под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.