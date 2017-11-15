В Тульской области загорелся завод по фасовке картофеля

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади порядка 5 тысяч квадратных метров в Чернском районе Тульской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Максим Горький" — в огне: сгорел цех по упаковке картофеля



В Чернском районе ангар площадью 5 тысяч кв.м тушили б https://t.co/KTl491OFRj pic.twitter.com/WI0cefy15u — ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ (@1Tulskiy) 15 ноября 2017 г.

Судя по данным открытых источников, в селе Поповка расположено предприятие по производству и фасовке картофеля и других культур.

"В населенном пункте Поповка горит 1-этажный производственный цех на площади 4,9 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание уже удалось локализовать, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.