Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Ростовом-на-Дону, был трезв

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Водитель пассажирской "Газели", попавшей в крупное ДТП с пятью погибшими под Ростовом, по предварительной информации, был трезв, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия – Аргентина (4:2).

"Водитель 1949 года рождения. Он находится в больнице. По предварительной информации, был трезвый. Всего в маршрутке было 13 человек, пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, погибли", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.