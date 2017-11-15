Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Ростовом-на-Дону, был трезв

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Водитель пассажирской "Газели", попавшей в крупное ДТП с пятью погибшими под Ростовом, по предварительной информации, был трезв, говорится в сообщении областной прокуратуры.
"Водитель 1949 года рождения. Он находится в больнице. По предварительной информации, был трезвый. Всего в маршрутке было 13 человек, пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, погибли", — говорится в сообщении.
Добавляется, что по факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской "Газелью" под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.