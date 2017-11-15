Стали известны подробности ДТП с участием автобуса под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель пассажирской "Газели", в которой ехали футбольные болельщики, сообщил, что не заметил стоявший на обочине КамАЗ, с которым столкнулся в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия – Аргентина (4:2).

"Водитель говорит, что не увидел КамАЗ", — сказал собеседник. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.