Жительнице Подмосковья грозит 20 лет тюрьмы за продажу наркотиков

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали девятнадцатилетнюю уроженку Средней Азии, подозреваемую в сбыте героина, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции ОМВД России по Клинскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на улице Дзержинского задержана 19-летняя уроженка Средней Азии, подозреваемая в незаконном сбыте наркотических средств", — сказала она.

По словам Петровой, в ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у девушки семь свертков с порошкообразным веществом, также в траве была обнаружена сделанная ею "закладка", в которой находился еще один сверток. "По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героином", — добавила начальник пресс-службы.

По ее словам, при проведении обыска по месту проживания девушки сотрудники полиции обнаружили еще 11 свертков и полимерный пакет с аналогичным содержимым, а также сведения о местах сделанных "закладок" наркотических средств.

"Возбуждено уголовное дело по статье… "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", — добавила Петрова.

В настоящий момент подозреваемая заключена под стражу.