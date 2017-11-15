В Хабаровском крае начали проверку после крушения самолета

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. УМВД России по Хабаровскому краю начало проверку в связи с жесткой посадкой самолета L-410, подтверждается гибель шестерых человек, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, в среду в МЧС от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района пропало с радаров судно L-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре — Нелькан.

"В ходе происшествия шесть человек погибли, одного из пассажиров – несовершеннолетнего ребенка — удалось спасти из-под обломков. На месте работают сотрудники ОМВД России по Аяно-Майскому району. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.