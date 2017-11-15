Гидрометцентр рассказал о погоде в районе авиакатастрофы в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. В поселке Нелькан Хабаровского края, где в среду при заходе на посадку разбился самолет, была хорошая погода, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного УГМС.

"Погода в поселке с точки авиации была хорошая. Снега не было, ветер 3-4 метра в секунду, тумана не было, видимость хорошая", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в 13.30 (хбр) среды в МЧС от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района пропало с радаров судно Л-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре — Нелькан.

По предварительным данным, на его борту находилось семь человек, в том числе два члена экипажа. Есть пострадавшие, отмечает ведомство.