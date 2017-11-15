Скорая и пожарные выехали к месту падения самолета в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Скорая помощь и пожарные направлены к месту предполагаемого падения самолета в поселке Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края, там же находится глава администрации села, сообщили РИА Новости в администрации поселка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что небольшой пассажирский самолет разбился при заходе на посадку в Хабаровском крае, погибли шесть человек, один пассажир выжил. МЧС сообщило, что информация о пропавшем с радаров самолета в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края проверяется, обстоятельства выясняются.

"К месту происшествия отправился глава района, отправлены скорая помощь и пожарные. Машины выехали где-то в 13.40. Информации пока у нас никакой нет о том, что произошло. В поселке есть больница, где в случае необходимости примут пострадавших", — сказал собеседник.

Он уточнил, что аэродром находится в черте поселка Нелькан.

Как сообщили РИА Новости жители села, самолет летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок. По их словам, что летчик был опытный.