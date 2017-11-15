В Хабаровске мужчину осудили за попытку купить 16 килограмм наркотиков

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил жителя Якутии к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима за покушение на приобретение 16 килограммов синтетических наркотиков, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю в среду.

По данным полиции, весной 2017 года сотрудники УМВД России по Хабаровску во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю изъяли из незаконного оборота около 16 килограммов синтетических наркотиков.

Наркотики нашли в овраге в тайнике в пригороде Хабаровска. По подозрению в причастности к преступлению задержали жителя Якутии.

Следствие установило, что мужчина приехал в Хабаровск из Якутска на такси, снял номер в гостинице. Он должен был забрать наркотики из тайника, расфасовать на мелкие партии и перепрятать. Заказчиков не знал лично, а связывался с ними через мобильное приложение в телефоне. При обыске в номере гостиницы у мужчины изъяли карты нескольких банков, сим-карты, самодельные мундштуки и наркотики каннабисной группы.

В отношении него было возбуждено дело по статьям "Покушение на незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере" и "Незаконное хранение наркотических средств". Мужчину заключили под стражу.

"Краснофлотский районный суд Хабаровска признал жителя Якутии виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ранее к уголовной ответственности осужденный не привлекался. За транспортировку наркотиков в Якутию ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.