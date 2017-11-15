На Чукотке после пожара возбудили уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту пожара в Анадыре, где пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка, сообщило в среду СУСК РФ по Чукотскому АО.

Пожар произошел утром 12 ноября в квартире одного из домов в Анадыре, в результате пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Женщина и два ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Анадырским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Основные версии СК причин пожара – это замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Назначены экспертизы. СУСК отмечает, что версия о том, что кто-то мог бросить в квартиру пострадавших бутылки с зажигательной смесью, в ходе осмотра места происшествия не нашла своего подтверждения.