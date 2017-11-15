Трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре закрыли для пассажирских автобусов

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Движение пассажирских автобусов приостановлено на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре из-за снегопада, сообщил РИА Новости в среду представитель ГИБДД РФ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что со вторника в южных и центральных районах Хабаровского края, в том числе в Хабаровске и Комсомольск-на-Амуре, идет снег, местами сильный, метель. В четверг циклон сместится в северные районы. На побережье Татарского пролива ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

"Трасса Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре с вечера вторника закрыта для движения пассажирских автобусов из-за снегопада и плохих дорожных условий. Также продолжает оставаться закрытой для автобусов трасса Биробиджан (ЕАО)- Хабаровск. Дороги закрыты до особого распоряжения", — сказал представитель ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, во вторник из-за гололеда и снегопада в Хабаровске увеличилось количества дорожных аварий. Так, за сутки было оформлено 55 ДТП с материальным ущербом, в то время как в остальные дни в среднем оформляется около 30 аварий в сутки.