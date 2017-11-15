Специалисты отметили двукратный рост банковского мошенничества в соцсетях

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мошенничество, совершаемое якобы от лица крупнейших российских финансовых организаций в соцсетях, выросло осенью почти в два раза по сравнению с летом 2017 года, говорится в сообщении компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений.

"Осенью (по сравнению с летом — ред.) компания зафиксировала почти двукратный рост активности злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков. Еженедельно эксперты Group-IB выявляют и блокируют десятки поддельных аккаунтов банков", — сообщает компания, не уточняя потенциальный объем ущерба.

Как поясняет Group-IB, злоумышленники ищут жертвы в официальных группах банков в соцсетях, предназначенных для поддержки пользователей. Они отслеживают обращения клиентов банка и оперативно на них реагируют: представляясь сотрудником банка, они пишут пользователю личные сообщения с предложением своей помощи, рассказывают эксперты. В ходе общения мошенники пытаются получить информацию, которая позволит им получить доступ к деньгам пользователя: номер и верификационный код карты, идентификатор пользователя, проверочный SMS-код.

"Как правило, преступники реагируют на запросы пользователей крайне оперативно. Ответ он них может последовать в течение нескольких минут. В то время как представители банка, в виду высокой рабочей загрузки, вызванной большим объемом входящих запросов, могут ответить только через несколько часов, а иногда и дней", – отмечает ведущий аналитик Group-IB Ярослав Каргалёв, чьи слова приводятся в релизе.

Он предупреждает, что обеспечить надежную защиту от мошенничества крайне сложно, несмотря на оперативную блокировку таких аккаунтов. Специалист рекомендует соблюдать несколько простых правил "цифровой гигиены". В частности, не стоит сообщать никому и ни при каких обстоятельствах реквизиты банковской карты. Настоящие сотрудники банка, по его словам, никогда не запрашивают эти данные. Также не рекомендуется делиться SMS-кодами от банка и конфиденциальными данными, которые используются для доступа к личному кабинету онлайн-банкинга.