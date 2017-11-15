Под Москвой восстановили движение поездов на переезде после ДТП с поездом

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Движение поездов на железнодорожном переезде в Подмосковье, где произошло ДТП с грузовиком, восстановлено, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"В 00.42 железнодорожники восстановили движение поездов по первому главному пути на перегоне Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД. До этого, в 23.05, движение было возобновлено по второму главному пути. В настоящее время поезда проходят участок в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Поезд №55 Москва – Гомель отбуксировали на станцию "Одинцово", где ему меняют локомотив, после чего он продолжит следование по маршруту.
"В настоящее время в связи с ДТП в пути задерживаются поезда №1 Москва – Минск и №3 Москва – Брест. Две "Ласточки" №734 и №736 прибыли в Москву с отклонением от графика около одного часа. Также ряд пригородных поездов следует с увеличенным интервалом до двух часов", — отмечает МЖД.