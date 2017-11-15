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Происшествия

Под Москвой восстановили движение поездов на переезде после ДТП с поездом

01:5815.11.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль полиции. Архивное фотоАвтомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Движение поездов на железнодорожном переезде в Подмосковье, где произошло ДТП с грузовиком, восстановлено, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Автомобили полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Водителем столкнувшегося с поездом под Москвой грузовика оказался военный
Инцидент произошел во вторник вечером. По данным Западного военного округа, грузовиком "КамАЗ" управлял военнослужащий по контракту. Пострадавших нет.

"В 00.42 железнодорожники восстановили движение поездов по первому главному пути на перегоне Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД. До этого, в 23.05, движение было возобновлено по второму главному пути. В настоящее время поезда проходят участок в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Поезд №55 Москва – Гомель отбуксировали на станцию "Одинцово", где ему меняют локомотив, после чего он продолжит следование по маршруту.

"В настоящее время в связи с ДТП в пути задерживаются поезда №1 Москва – Минск и №3 Москва – Брест. Две "Ласточки" №734 и №736 прибыли в Москву с отклонением от графика около одного часа. Также ряд пригородных поездов следует с увеличенным интервалом до двух часов", — отмечает МЖД.

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