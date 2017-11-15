Водителем столкнувшегося с поездом под Москвой грузовика оказался военный

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Грузовиком "Камаз", столкнувшимся с поездом на железнодорожном переезде в Подмосковье, управлял военнослужащий, сообщила в среду пресс-служба Западного военного округа.

Ранее о ДТП сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). По ее данным, поезд ехал из Москвы в Гомель. Никто не пострадал.

"По информации с места, 14 ноября 2017 года автомобиль под управлением военнослужащего по контракту двигался в конце колонны и, проезжая переезд, был задет пригородным электропоездом", — говорится в сообщении.

В грузовике, кроме водителя, никого не было, говорится в сообщении.

"Движение электропоездов не нарушено. Причины происшествия устанавливаются", — добавили в пресс-службе.