При пожаре в московской многоэтажке спасли 26 человек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. При пожаре в 17-этажном доме в новой Москве были спасены 26 человек, включая двое детей; площадь возгорания составила 100 квадратным метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ по Москве.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара на площади 50 квадратных метров в 17-этажном доме по адресу: улица Шолохова, дом 7. Из горящего здания удалось спасти 18 человек.

"Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Всего пожарно-спасательными подразделениями спасено 26 человек, из них двое детей и 30 человек эвакуировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что три человека были спасены с балкона 11-го этажа с помощью штурмовой лестницы, еще три, в том числе грудной ребенок, — с 14-го этажа.