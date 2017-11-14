МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пятеро мужчин, подозреваемых в совершении преступления экстремистской направленности, задержаны в Москве, против них возбуждено уголовное дело об экстремизме, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, пятеро мужчин участвовали в проводимых неустановленными лицами занятиях, где изучали и разъясняли произведения основателей и идеологов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Кроме того, на занятиях разрабатывались меры конспирации и противодействия правоохранительным и контролирующим органам, отмечается в сообщении.

"По результатам проверки в отношении пятерых мужчин возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — сказала она.

Иванова отметила, что в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Деятельность "Таблиги Джамаат"* в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".

Фундаменталистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками. По данным открытых источников, большинство сторонников "Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.

*Экстремистская организация, запрещенная в России