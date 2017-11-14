В Москве осудили экс-полицейских, пытавшихся сдать задержанного в багаж

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы во вторник приговорил к 6 годам колонии двух бывших оперативников из МВД Ставропольского края, пытавшихся сдать в багаж задержанного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в апреле прошлого года. Оперативники Юрий Кудинов и Федор Мороз намеревались доставить в Минеральные Воды Сергея Кожемякина, подозреваемого в убийстве в 2008 году помощника мэра этого города Аркадия Георгиади.
Подсудимым вменяется превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Во вторник они заявили, что не признают свою вину.
Как утверждает следствие, Кожемякин находился в больнице в бессознательном состоянии, но обвиняемые, вопреки возражениям врачей, повезли его в аэропорт. При этом Кудинов и Мороз пытались транспортировать подозреваемого в качестве багажа, но, получив категорический отказ представителей авиакомпании, поместили его в отделение полиции аэропорта, где приковали его наручниками к стулу и нанесли несколько ударов по лицу и телу. Спустя несколько часов задержанный скончался.
В ходе следствия Мороз содержался под стражей, Кудинов находился под подпиской о невыезде.