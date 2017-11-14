В Москве осудили экс-полицейских, пытавшихся сдать задержанного в багаж

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы во вторник приговорил к 6 годам колонии двух бывших оперативников из МВД Ставропольского края, пытавшихся сдать в багаж задержанного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

"Приговором Солнцевского районного суда Кудинов и Мороз признаны виновными в превышении полномочий (пп. а, б, в, ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима", — сказал он, отметив, что экс-оперативники также лишены судом права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в апреле прошлого года. Оперативники Юрий Кудинов и Федор Мороз намеревались доставить в Минеральные Воды Сергея Кожемякина, подозреваемого в убийстве в 2008 году помощника мэра этого города Аркадия Георгиади.

Подсудимым вменяется превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Во вторник они заявили, что не признают свою вину.

Как утверждает следствие, Кожемякин находился в больнице в бессознательном состоянии, но обвиняемые, вопреки возражениям врачей, повезли его в аэропорт. При этом Кудинов и Мороз пытались транспортировать подозреваемого в качестве багажа, но, получив категорический отказ представителей авиакомпании, поместили его в отделение полиции аэропорта, где приковали его наручниками к стулу и нанесли несколько ударов по лицу и телу. Спустя несколько часов задержанный скончался.

В ходе следствия Мороз содержался под стражей, Кудинов находился под подпиской о невыезде.