Пожарные спасли еще троих человек из горящей 17-этажки в новой Москве

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Московским пожарным удалось спасти еще троих человек, находившихся на балконе одной из квартир горящего 17-этажного дома в новой Москве; всего по состоянию на 18.54 мск спасен 21 человек, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре и эвакуации жильцов 17-этажного дома по адресу: улица Шолохова, дом 7.

"Спасены при помощи штурмовой лестницы еще три человека, для жителей дома на месте ЧП сосредоточены пункты временного размещения", — сказал собеседник агентства.