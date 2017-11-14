В МВД России рассказали, как фигуранты "игорного дела" маскировали аппараты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Участники сети подпольных игорных заведений в нескольких регионах РФ устанавливали игровое оборудование в развлекательных центрах и магазинах, аппараты маскировались под платежные терминалы, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющейся информации, злоумышленники установили в развлекательных центрах и магазинах розничной торговли игровое оборудование, замаскированное под платежные терминалы. На игровые аппараты изготавливались подложные документы", — сказала Волк.

По версии следствия, группу создали в январе 2015 года Сергей Ерков и Александр Горлышкин, решившие проводить азартные-онлайн игры "с использованием игрового оборудования вне игорной зоны".

Всего в группе состояло не менее 17 человек, в том числе сотрудник управления МВД по Саранску (Мордовия). Уголовное дело возбуждено по статьям о создании/участии в преступном сообществе и незаконной организации азартных игр.

С 1 июля 2009 года в России запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон.

Крупнейший в современной истории страны скандал в этой сфере произошел в 2011 году, когда ФСБ сообщила о разоблачении в Подмосковье сети незаконных казино, которую, по данным СК РФ, "крышевали" высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД.

По данным следствия, предприниматель Иван Назаров организовал подпольные игорные заведения в 15 городах области, приносившие ежемесячно 5-10 миллионов долларов дохода. Были арестованы десять силовиков, в том числе бывший первый зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко, уехавший из России в Польшу.

Впоследствии все они вышли на свободу, а расследование так и не было завершено. Дело развалилось.